Foi vista como uma vitória de Pedro Nuno Santos no quadro do apertado controlo orçamental que o então ministro das Finanças, João Leão, impôs nas contas do Estado. A despesa excecional com o saneamento da dívida histórica da CP, através de uma dotação de capital de 1.815 milhões de euros, volta a constar da proposta orçamental apresentada por Fernando Medina.

Mas se o atual ministro das Finanças está convencido da necessidade desta transferência, para resolver a dívida acumulada e corrigir décadas de desorçamentação do investimento feito pela empresa ferroviária, admite que a operação pode derrapar para 2023. Isto porque, explicou na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado (OE), é mesmo necessário uma negociação com a Comissão Europeia, uma vez que pode ter que ser autorizada ao abrigo das ajudas de Estado, o que pode arrastar a sua conclusão para o próximo ano.

No ano passado e a propósito desta operação, o então ministro João Leão manifestou a convicção de que não seria necessário pedir autorização aos serviços europeus da concorrência. Em entrevista ao Eco, afirmou que “estamos convencidos de que não é necessário negociar [com Bruxelas]. Temos é que garantir que é compatível com as regras de auxílio de Estado e do Orçamento do Estado”.

A limpeza da dívida histórica da CP surge num contexto de aceleração dos investimentos no setor ferroviário e em particular na compra de comboios por parte da operadora pública. No final de 2021, a CP lançou um concurso para a compra de 117 automotoras para os serviços urbanos e regionais, para além do contrato já atribuído para 22 automotoras para o serviço regional. A compra de comboios em 2022 deverá representar uma despesa de 87 milhões de euros de contratos que no total atingem quase mil milhões de euros.

A melhoria dos rácios financeiros da CP permitida com este saneamento financeiro vai abrir a porta a fundos comunitários que não estariam disponíveis com o desequilíbrio atual do balanço da empresa. E a transferência não tem impacto no défice porque a empresa está dentro do perímetro das contas públicas.