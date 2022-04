Pelo menos 253 pessoas morreram no seguimento de devastadoras inundações na África do Sul, provocadas por fortes chuvas na costa oriental do país, disseram esta quarta-feira as autoridades locais.

“As morgues estão a registar alguma pressão, mas estamos a dar resposta. Até ao final do dia de terça-feira tínhamos recebido 253 corpos em duas morgues separadas” em Durban, a maior cidade de Kwazulu-Natal, afirmou um representante do Departamento de Saúde da província, Nomagugu Simelane-Zulu, numa entrevista televisiva.

Inundações provocadas por chuvas torrenciais que se agravaram desde a passada sexta-feira causaram a destruição generalizada no sudeste do país.

O autarca de Durban (atual eThekwini), Mxolisi Kaunda, disse na terça-feira, numa conferência de imprensa, que a destruição da infraestrutura municipal “é generalizada”.

“A maioria das centrais elétricas da cidade foram inundadas e estamos a tentar restabelecer o fornecimento de eletricidade aos municípios (…), as ruas não foram poupadas, neste momento é difícil estimar os prejuízos materiais, mas instamos a população a ficar em casa“, explicou.

O autarca sul-africano salientou que o Exército foi solicitado a intervir no reforço das operações de busca e salvamento em curso.

Mais de 500 estabelecimentos de ensino escolar foram encerrados esta quarta-feira devido ao mau tempo, que já danificou 97 escolas, segundo as autoridades sul-africanas.

Cerca de 500 torres de telecomunicações na região costeira foram afetadas, anunciou a operadora sul-africana MTN.