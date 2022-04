Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Volodymyr Zelensky sugeriu, esta terça-feira, trocar o magnata pró-Rússia detido esta terça-feira por cidadãos ucranianos que “estão em cativeiro” na Rússia. Sobre Viktor Medvedchuk, o Presidente ucraniano indicou que “esteve escondido por 48 dias”, mas que foi apanhado quando “tentou fugir” da Ucrânia.

No seu discurso ao país, o chefe de Estado disse ser “especialmente cínico” o facto de Viktor Medvedchuk se ter “camuflado” numa farda militar. “Ele tentou disfarçar-se dessa forma. Tão ‘patriota'”, ironizou, deixando uma ameaça a todos os oligarcas russos: “Que Medvedchuk seja um exemplo. Até este antigo oligarca não conseguiu fugir. Vamos apanhá-los a todos”.

Sobre o alegado ataque com armas químicas em Mariupol, Volodymyr Zelensky sinalizou que o governo ucraniano está a “prestar grande atenção aos relatórios” que dão conta do que aconteceu. “Ainda não é possível apurar a 100% as conclusões sobre que tipo de substância foi”, afirmou, frisando que “é impossível conduzir uma investigação e uma análise numa cidade cercada”.

Contudo, caso de confirmar, o Presidente ucraniano não se mostra surpreendido, por causa das “ameaças repetidas dos propagandistas russas”. Por isso, apela ao mundo para que “responder agora” e “preventivamente”. “Porque depois do uso de armas de destruição massiva qualquer resposta não mudará nada. E parecerá uma humilhação para o mundo democrático.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O chefe de Estado revelou também que falou com o chanceler austríaco, Karl Nehammer, que na segunda-feira se encontrou com Vladimir Putin em Moscovo. “Trocámos detalhes sobre a reunião”, informou.