“A repressão das autoridades russas aos medidas independentes está a aumentar a uma velocidade vertiginosa”. A acusação é feita pela organização não governamental Amnistia Internacional, em comunicado de reação à detenção de um chefe de redacção e de um fundador de jornais de duas repúblicas russas, Altai e Cacássia.

“Evidentemente insatisfeito com estar apenas a bloquear sites de notícias de opositores ou a obrigar jornalistas ao exílio, o Kremlin procura agora prender profissionais da comunicação social que relatam protestos contra a guerra ou que contam que há soldados russos que se recusam a lutar na Ucrânia”, escreveu Marie Struthers, diretora da Anistia Internacional para o Leste Europeu e Ásia Central .

No passado dia 4 de abril, o Novy Fokus contou a história de 11 polícias de choque da Cacássia que se recusaram a ir lutar para a guerra. Menos de dez dias depois, o chefe de redação do jornal online, Mikhail Afanasyev, foi detido. Também a 13 de abril, as autoridades prenderam Sergei Mikhaylov, fundador do LIStok, jornal com sede em Gorno-Altaysk, na República de Altay. Mikhaylov foi preso em Moscovo e depois transferido para Altai, onde ainda aguarda uma decisão sobre a sua prisão preventiva, explica a AI. Estão ambos acusados de divulgar conscientemente informações falsas sobre as forças armadas russas e, caso sejam condenados, enfrentam uma pena de prisão até dez anos.

Estas detenções têm como base uma lei aprovada já durante a guerra na Ucrânia e que prevê exactamente a punição de notícias falsas que as autoridades considerem desacreditar as Forças Armadas russas que defendem os interesses do país e dos cidadãos. “Apelamos às autoridades russas que revoguem o artigo 207.3 do Código Penal e acabem com a repressão à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa”, apela Marie Struther.