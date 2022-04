Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo antecipa uma subida de 4 cêntimos no preço do gasóleo na próxima semana, segundo a fórmula para estimar o eventual ganho de receita no IVA com o aumento do preço dos combustíveis.

Apesar de este aumento representar uma cobrança adicional de IVA de 0,6 cêntimos por litro, o Ministério das Finanças indica que não haverá redução adicional do imposto petrolífero para devolver o ganho, isto porque nas semanas anteriores, e de acordo com a mesma fórmula, o Estado perdeu receita de IVA por litro por causa da descida dos preços finais. Segundo um comunicado, o desvio acumulado das duas últimas semanas é de 2,2 cêntimos por litro em cada gasóleo porque o Governo abdicou de aumentar o imposto petrolífero apesar da perda no IVA cobrado por litro.

Sendo assim, mantém-se a redução do imposto petrolífero em 4,7 cêntimos no gasóleo e em 3,7 cêntimos na gasolina, combustível para o qual não se prevê alteração do preço. Na gasolina, o desvio acumulado na receita fiscal é de menos 0,9 cêntimos por litro.

As projeções para a evolução dos preços que servem para a fixação semanal das taxas de imposto petrolífero foram divulgadas um dia antes do que é normal por causa do feriado de sexta-feira santa.

Este mecanismo foi introduzido com o objetivo de anular os ganhos que o Estado estava a encaixar através do IVA com a subida do preço dos combustíveis e o seu impacto na contenção dessas subidas tem sido limitado. A fórmula e pressupostos usados para estimar a evolução dos preços na semana seguinte, e adequar a taxa de IVA para atingir a neutralidade fiscal, tem dado resultados diferentes dos que se têm verificado no mercado.

O comunicado revela ainda que os reembolsos feitos ao abrigo do Autovoucher atingiram os 103 milhões, tendo o número de aderentes ultrapassado os três milhões. Este programa vai ser descontinuado no final de abril porque em maio o Executivo conta ter em vigor uma diminuição mais acentuada do ISP (imposto petrolífero) que equivale à aplicação de uma taxa de 13% de IVA neste produto.