Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério Público alemão conseguiu identificar um grupo extremista que tinha dois grandes objetivos: raptar o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, e provocar um corte de energia a nível nacional. A intenção dos quatro suspeitos agora detidos seria provocar o caos e uma possível “guerra civil”, descreve o jornal alemão Bild.

Esta grupo chamava-se “Klabautermann” e conseguiu juntar cerca de 12 mil euros para comprar armas Kalashnikov e material para fabricar bombas. Foi, aliás, através da compra de armas que as autoridades conseguiram encontrar os suspeitos que se preparavam para raptar o ministro da Saúde alemão e que foram caracterizados como negacionistas da pandemia.

As autoridades simularam a venda de armas falsas para conseguirem a atenção do grupo e, a partir daí, monitorizaram a sua atividade durante várias semanas. Além dos quatro detidos, o Ministério Público de Koblenz diz estar a investigar mais 12 pessoas por suspeitas de pertencerem ao grupo, fez buscas em várias cidades, apreendeu material informático e as autoridades acreditam que o grupo poderia estar a preparar ataques violentos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Karl Lauterbach falou sobre o assunto e adiantou que este é “o exemplo de como a sociedade está dividida”. “Estão a lutar contra a ordem fundamental da democracia, mas não vão ter sucesso. Não vou deixar que isto me pare, vou continuar a apoiar a população”, acrescentou.

O jornal alemão adianta ainda que alguns membros do grupo poderão pertencer ao movimento Reichsbürger (cidadãos do império), conhecido por ser composto por pessoas com ligações à extrema direita.