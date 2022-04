Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, assegurou, esta quarta-feira, que, “quer se queira, quer não”, o futuro da Crimeia estará “para sempre ligado” à Rússia. “Para nós, este assunto está fechado e é irrevogável.” A responsável garantiu que nenhuma sanção dos “EUA e dos seus satélites”, que se imaginam “líderes do mundo”, vai mudar a “abordagem russa” sobre este assunto.

Em conferência de imprensa, Maria Zakharova criticou também a União Europeia (UE), alegando que est “renunciou aos seus ideais de paz”. “Está a degenerar-se”, atirou, sendo o resultado um “instrumento militarizado e agressivo de expansão externa”. A polícia diplomática da UE é “contra os interesses dos países europeus”, denunciou.

Sobre Bruxelas, a porta-voz alegou também que o “regime de Kiev” convidou “jornalistas e políticos europeus” como Ursula von der Leyen e Josep Borrell a Bucha para “desviar a atenção dos seus crimes”. “Eles estão a usar falsidades para tentar mostrar o tratamento brutal das forças russas com a população civil.”

Maria Zakharova aproveitou ainda para apontar o Reino Unido que “exportou com sucesso” os seus métodos coloniais para a Ucrânia. “Os métodos de suprimir [os direitos] de Donbass foram obviamente ensinados pelos britânicos e pelos seus mentores políticos”, acusou, insinuando que as “práticas sangrentas do colonialismo britânico, escondidas atrás do mito do império liberal, ainda aguardam por pesquisa e possivelmente julgamento”.

‘Are You Poor?’: Moscow Blasts Poland for Giving Russian Diplomatic Property to 'Ukrainian Friends' Russian FM spokesperson Maria Zakharova has ridiculed the Polish authorities’ decision to pass Moscow’s diplomatic property to Ukraine. pic.twitter.com/5PKhq8CEAf — George Mitakides (@GMitakides) April 13, 2022

A porta-voz reagiu à decisão da Polónia de ceder à Ucrânia de um antigo local diplomático russo, edifício que está no meio de uma disputa jurídica entre os dois países. “É uma violação do direito internacional e da convenção de Viena sobre relações diplomáticas”, declarou, deixando uma pergunta às autoridades polacas: “Não têm mais edifícios? São tão pobres que não há mais nenhum local para usar? É por isso que começaram a roubar outras pessoas?”. “É a única coisa que as autoridades polacas sabem fazer”, atirou.

Recorde-se que a Crimeia é uma das regiões que menos consenso tem reunido nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia.