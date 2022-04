Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Moldávia, Nicu Popescu, acusou, esta quinta-feira, as tropas russas de estarem a tentar recrutar para as suas fileiras cidadãos com nacionalidade moldava.

O objetivo seria que os cidadãos lutassem no sul do território ucraniano, devido à posição geográfica da Moldávia, um dos países fronteiriços com a Ucrânia.

“Estas ações não promovem a paz”, denunciou Nicu Popescu citado pela Reuters, que adjetivou o recrutamento por parte da Rússia como “muito perigoso”: “Deve ser parado”.

A Rússia ainda não reagiu oficialmente a estas acusações, apesar de existirem tropas russas em território moldavo, mais concretamente na região pró-russa da Transnístria.

A Moldávia é um dos países que tem recebido mais refugiados ucranianos e Volodomyr Zelensky, Presidente ucraniano, já veio alertar que poderá ser um dos próximos alvos da forças russas.