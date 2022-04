Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De Higuita a Valderrama, as fartas cabeleiras eram como uma imagem de marca paralela naquela que foi a geração de ouro do futebol colombiano na década de 90. Havia a qualidade técnica, havia um feitio especial, a tudo isso juntava-se um visual que não deixava ninguém indiferente e que muitas vezes promovia quase uma empatia inconsciente durante os Mundiais com o conjunto orientado por Francisco Maturana de quem não tinha uma ligação óbvia ao país. Freddy Rincón, à semelhança de Faustino Asprilla, não precisava dessa última parte para se destacar mais do que os outros e foi assim que fez uma assinalável carreira.

Agora, acabou por não resistir a um aparatoso acidente de viação, o segundo que teve numa vida com altos e baixos dentro e fora de campo. O antigo médio ofensivo morreu esta manhã em Cali. Tinha 55 anos.

Em atualização