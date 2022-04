A empresa norte-americana Monotype decidiu bloquear a utilização de fontes de texto como a Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma ou Helvetica na Rússia, em consequência da invasão da Ucrânia. A notícia é avançada esta quinta-feira pela televisão bielorrusa Nexta.

Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma, and Helvetic fonts have become unavailable to #Russians by the copyright holder's decision. When trying to open a page with the catalog from Russian IP addresses, an access ban message appears. pic.twitter.com/9HZ27Otcgg

— NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2022