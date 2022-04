Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os números globais do Orçamento para a Saúde em nada se alteraram em relação ao documento chumbado, mas o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que terá um reforço de 700 milhões de euros em relação ao OE para 2021, vai ganhar um novo “comandante”.

O Orçamento de Estado (OE) de 2022, apresentado esta quarta-feira pelo Ministro das Finanças, manteve os 13,6 mil milhões de euros para a área liderada por Marta Temido, exatamente a mesma verba que constava do OE de outubro passado e que foi chumbado pela Assembleia da República.

O Programa Orçamental da Saúde evidencia, no orçamento para 2022, uma dotação de despesa total consolidada de 13.578,1 milhões de euros, o que excede em 5,6% a execução provisória de 2021“, lê-se no documento.

O valor excedente em relação a 2021, porém, é inferior: em outubro, quando ainda se falava em “execução estimada” até ao final do ano, essa diferença situava-se nos 7,8% e agora, com uma “execução provisória de 2021”, está nos 5,6%. O Governo destaca ainda o peso que a pandemia teve nas contas. Não fossem as despesas relacionadas com o coronavírus, o aumento face ao que o Estado estima ter gastado em 2021 seria bem mais elevado: 9,8%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A despesa efetiva consolidada para 2022 mantém-se igual (13.529,4 milhões de euros), tal como a receita total consolidada para este ano (13.580,3 milhões de euros). “Face ao orçamento inicial de 2021 financiado por receitas de impostos, o orçamento para 2022 aumenta 703,6 milhões de euros (6,7%)”, refere o documento — mais uma vez, valores que constam do orçamento chumbado no ano passado.

Governo quer criar uma Direção Executiva do SNS

O Orçamento do Estado para 2022 prevê a criação de uma Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. De acordo com o documento, esta equipa terá como função “dirigir o SNS a nível central”, através da coordenação da “resposta assistencial das suas unidades de saúde, assegurando o seu funcionamento em rede e monitorizando o seu desempenho e resposta”.

Este novo “comandante” do Serviço Nacional de Saúde já constava dos planos do Governo, mais concretamente do novo Estatuto do SNS, aprovado em outubro de 2021. Além das funções descritas no OE, prevê-se que esta direção promova a “participação dos cidadãos, utentes e famílias no funcionamento do SNS” e que represente o SNS.

“A função da direção executiva do SNS distingue-se da do Ministério da Saúde“, refere o novo Estatuto do SNS. O Ministério liderado por Marta Temido conduz a “política nacional de saúde” e tem “responsabilidades específicas” relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, mas não lhe compete a “coordenação operacional das suas respostas”, algo que à partida ficará a cargo desta direção.

Na altura da aprovação do novo Estatuto do SNS, recorde-se, o bastonário da Ordem dos Médicos não poupou críticas à criação da Direção Executiva do SNS.

A promoção da saúde e a prevenção da doença é outras áreas destacadas no OE. O Governo quer, por exemplo, “aumentar a cobertura por rastreios de saúde visual e auditiva infantis e reforçar o acesso das crianças e adolescentes a atividades de saúde escolar”, continuar com o alargamento do modelo das Unidades de Saúde Familiar (USF), alargar os rastreios oncológicos em mais unidades dos cuidados de saúde primários e “melhorar o acesso a consultas de promoção da saúde e prevenção da doença“.

Este OE prevê ainda uma melhoria não só no acesso ao SNS, em particular garantindo o direito ao acesso por parte de cidadãos estrangeiros, mas também na cobertura dos cuidados de saúde primários, continuando com o “processo de descentralização de competências na área da saúde”, “aumentar a capacidade de realização” de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, entre outras medidas.

Reorganização das urgências e autonomia dos hospitais

No que toca aos hospitais, o Governo fala novamente na revisão do “modelo de organização e funcionamento dos serviços de urgência” e das “redes de referenciação hospitalar” e no reforço da autonomia dos hospitais, permitindo a contratação direta de profissionais de saúde. Estas medidas têm vindo a ser faladas, nos últimos anos, pelo Ministério da Saúde.

O alargamento das respostas em cuidados continuados integrados e paliativos também está previsto neste OE. O Governo quer “desenvolver os procedimentos destinados a garantir a celebração de contratos que permitam a atribuição de apoios financeiros para a abertura de camas de cuidados continuados integrados“, ter mais camas de cuidados paliativos “de baixa complexidade” e “assegurar a abertura de novas respostas no âmbito da saúde mental”.

Ainda sobre a saúde mental, o Estado prevê a criação de “equipas comunitárias de saúde mental”, “serviços de internamento nos hospitais” que ainda não tenham essa capacidade e a “constituição de Centros de Responsabilidade Integrados” — no OE chumbado no ano passado, o Governo falava na criação de 10 centros.

Dedicação plena para os médicos, valorização da carreira dos enfermeiros e carreira de técnico auxiliar da saúde

No que toca aos recursos humanos no SNS, o orçamento apresentado esta quarta-feira volta a falar no “regime de trabalho em dedicação plena”, a começar pelos médicos, “numa base voluntária e de compromisso assistencial com negociação sindical do acréscimo do período normal de trabalho semanal em vigor, do acréscimo remuneratório e do regime de incompatibilidades”. Este regime de dedicação plena, que também estava previsto no novo Estatuto do SNS, irá permitir, de acordo com o documento, “substituir gradualmente” o recurso à contratação externa e à subcontratação.

A valorização das carreiras dos enfermeiros e criação da carreira de técnico auxiliar da saúde são outros pontos referidos no documento.

O Estado prevê ainda uma avaliação aos “incentivos para melhorar a cobertura por médico de família”, “continuar o desenvolvimento das estratégias definidas no Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde” e ainda “estimular a oferta de serviços de creche para os filhos dos profissionais de saúde”.

Em janeiro deste ano, num debate para as eleições legislativas frente ao candidato do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, o primeiro-ministro assumiu que falhou a meta estabelecida na anterior legislatura de atribuir um médico de família a todos os portugueses. No programa de Governo, apresentado este mês, o Executivo já não definiu uma data, sublinhando apenas a importância de “acelerar a criação de mais unidades de saúde familiar”.

Em termos tecnológicos, o Estado prevê “modernizar 90% das redes locais de tecnologias de informação“, permitindo a prestação de cuidados de saúde à distância. “Serão implementadas funcionalidades para telemonitorização e telessaúde, abrangendo 15% de utentes”, lê-se no documento.

O OE refere ainda a disponibilização de “agendamentos online e de respostas de telessaúde, estimulando a utilização do Centro de Contacto SNS 24 e expandindo os Balcões de Saúde do Cidadão” de forma a melhorar a comunicação com os utentes.

Investimento nas PPP sobe de 66 milhões para 148 milhões

O valor atribuído às Parcerias Publico-Privadas (PPP) na área da Saúde para 2022 subiu acentuadamente. No OE que foi chumbado, o Estado iria transferir apenas 66 milhões de euros, mas no documento apresentado esta quarta-feira constam 148 milhões de euros, ou seja, mais 82 milhões de euros.

Esta valor varia porque é tido em conta a prorrogação do contrato com a entidade gestora do Hospital de Cascais, algo que não estava contemplado no OE chumbado — a prorrogação só aconteceu em novembro.

“O valor apresentado para 2022 (e 2023, no referente ao pagamento de reconciliação da execução efetiva da produção do ano de 2022), para o setor da saúde, contempla a prorrogação do contrato referente à parceria clínica com o Hospital de Cascais, por mais um ano, isto é, até 31 de dezembro de 2022″, lê-se na legenda do quadro que prevê os encargos plurianuais com PPP.

OE já não fala em 2023 como data para novos hospitais

O Governo também deixou cair a meta da construção de novos hospitais até 2023, como era referido no documento chumbado no ano passado. O OE de Fernando Medina omite a data, referindo apenas que o Estado irá “promover” a construção de unidades hospitalares como Lisboa Oriental, Seixal, Sintra, Alentejo e Algarve.

O OE apresentado no ano passado por João Leão referia a continuidade do “Programa de Investimentos na Área da Saúde (PIAS)”, algo que também não consta do OE para 2022. Por outro lado, fala na “promoção do acesso a técnicas de procriação medicamente assistida (PMA) no SNS” como uma “política pública determinante para garantia dos direitos sexuais e reprodutivos dos cidadãos”, anunciando a criação de um centro no Algarve.

Neste contexto, em 2022, o Governo pretende concretizar a abertura de um novo centro de PMA na região do Algarve, essencial para o reforço da equidade geográfica no acesso à Saúde. Esta resposta enquadra-se num conjunto de investimentos que constituem compromissos de reforço da capacidade infraestrutural do território, entre os quais se inclui o novo Hospital Central do Algarve”, lê-se no OE para 2022.

O Governo prevê ainda, à semelhança do documento chumbado, continuar a requalificação de edifício do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e aumentar o Instituto Português de Oncologia de Lisboa e do Hospital de S. Bernardo, que pertence do Centro Hospitalar de Setúbal, entre outros investimentos em unidades hospitalares.