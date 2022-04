Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem negro de 26 anos foi morto a tiro na semana passada por um agente da polícia nos Estados Unidos, reabrindo no país o debate sobre o excesso de violência policial contra os cidadãos, sobretudo dirigida às pessoas negras.

O caso ocorreu na cidade de Grand Rapids, no estado do Michigan, e tornou-se público esta quarta-feira à noite depois de a polícia da cidade ter divulgado vídeos que mostram o momento da morte de Patrick Lyoya, um homem de 26 anos natural da República Democrática do Congo que emigrou para os EUA em 2014.

O caso está a ser investigado e o agente em questão, que não foi identificado, encontra-se suspenso, embora continue a receber vencimento.

De acordo com o The New York Times, o caso ocorreu na manhã do dia 4 de abril, quando Patrick Lyoya conduzia um carro numa zona residencial na cidade de Grand Rapids. Um agente da polícia que estava de serviço mandou Lyoya parar, devido a uma discrepância entre o número da matrícula e o registo do carro em questão.

As imagens da câmara corporal do polícia, bem como outras imagens captadas no local por câmaras de videovigilância, mostram o que se passou de seguida: Lyoya sai do carro, com um ar confuso sobre o que se está a passar, e o agente ordena-lhe que regresse ao interior do carro.

Aparentemente sem perceber o que está em causa, o homem continua fora do carro e aproxima-se do agente, que lhe pergunta se fala inglês. Lyoya responde que sim e pergunta o que fez de errado, ao que o polícia devolve uma nova pergunta: se tem ou não carta de condução.

Os dois homens envolvem-se, depois, numa luta física que termina no jardim de uma casa nas proximidades do local onde o carro parou. Nessa altura, de acordo com as imagens captadas pela câmara corporal do agente, Patrick Lyoya procura alcançar o taser que o polícia entretanto já empunhava. A arma terá disparado duas vezes, sem atingir nenhum dos dois.

A câmara corporal do agente deixa de filmar a meio da luta, devido à pressão que lhe foi aplicada, mas é possível ver, a partir das imagens registadas por outras câmaras (um telemóvel de uma pessoa que por ali passava, a câmara do carro policial e ainda a câmara de vigilância da campainha de uma casa próxima), o momento em que o agente domina Patrick Lyoya, ordena-lhe que largue o taser e, por fim, dispara o tiro fatal.

As imagens foram divulgadas na quarta-feira numa conferência de imprensa pelo autarca de Grand Rapids, Mark Washington, e pelo responsável da polícia da cidade, Eric Winstrom.

“Quando vi o vídeo, foi doloroso assistir. Perguntei-me imediatamente o que levou a que isto acontecesse e o que poderia ter sido feito para evitar que isto acontecesse”, disse Mark Washington. Já o líder da polícia classificou o incidente como uma estratégia, mas explicou que é preciso aguardar pelo fim da investigação para perceber exatamente o que aconteceu e para discernir se houve incumprimento dos protocolos policiais ou não.

A governadora do estado de Michigan, Gretchen Whitmer, publicou um comunicado garantindo que a polícia estadual irá “conduzir uma investigação transparente e independente”. Whitmer disse também que é imperioso que os procuradores considerem “todas as provas”, uma vez que “a justiça é fundamental para a segurança e, sem justiça, todos estamos menos seguros“.

A família de Patrick Lyoya está a ser representada pelo advogado Benjamin Crump, que também é o advogado da família de George Floyd, o afro-americano que foi morto em 2020 por um agente da polícia em Minneapolis — e cuja morte deu origem a enormes protestos em todo o mundo contra a discriminação racial e a violência policial.

“O vídeo mostra claramente que isto foi um uso de força desnecessário, excessivo e fatal contra um homem negro que não estava armado, estava confuso pelo encontro e temia pela sua vida”, disse o advogado, apelando ao despedimento do agente da polícia responsável pela morte.