Desde que surgiram os primeiros veículos equipados com caixa automática que os acidentes se sucedem com condutores que, pretendendo andar para a frente, acabam por andar para trás. E a desculpa mais popular é sempre “confundi o Reverse com o Drive”, surgindo por vezes a variante “confundi o pedal do acelerador com o do travão”.

Exemplos não faltam, mas o mais recente chega-nos da Califórnia, EUA, país onde a esmagadora maioria dos condutores nem sabe como conduzir com caixa manual e embraiagem por pedal, pelo que não se coloca a possibilidade de as caixas automáticas serem uma surpresa ou novidade. Para lhes facilitar ainda mais a vida, os modelos eléctricos mais não são – do ponto de vista do utilizador – do que carros automáticos, com apenas uma mudança para a frente e outra para trás, ou seja, o D e o R.

No último fim-de-semana, talvez por a temperatura estar mais elevada no Orange County, o condutor de um Tesla Model 3 afirmou às autoridades locais que confundiu os dois únicos pedais que existem a bordo, o que levou a berlina eléctrica a passar por cima de uma série de pedregulhos e dirigir-se à água.

Se esta é a descrição que consta no relatório do xerife, que até chamou o barco de apoio não fosse o condutor insistir mesmo em dar um mergulho, é necessário uma elevada dose de distracção – ou reduzido bom senso – para que tal aconteça. Felizmente, as pedras foram as únicas a ser atropeladas (e não sofreram grandes danos), o que não aconteceria caso à frente do carro estivesse um grupo de pessoas.