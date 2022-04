Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após a notícia da aquisição de 35 mil unidades de Viagra, as despesas militares do Brasil em tratamentos de disfunção erétil estão sob forte escrutínio. Agora, as Forças Armadas brasileiras esclareceram que compraram apenas três implantes de próteses penianos, em vez dos 60 divulgados pelos meios de comunicação brasileiros. Se o número verdadeiro for este, terão então sido gastos 3.5 milhões de reais (aproximadamente 674,246 euros).

É atribuição do Sistema de Saúde do Exército atender a doentes do sexo masculino vítimas de diversos tipos de enfermidades que possam requerer a cirurgia para implantação da prótese citada”, justificou a instituição, em comunicado, sublinhando que o Sistema de Saúde do Exército atendeu cerca de 700 mil doentes.

A notícia foi avançada na terça-feira pelo portal Metrópoles, após o deputado de centro-esquerda Elias Vaz ter denunciado “o gasto milionário” pela parte do exército brasileiro, como caraterizou no Twitter.

Depois de denunciar que o governo Bolsonaro aprovou a compra de 35 mil Viagras para as Forças Armadas, identifiquei gasto MILIONÁRIO com próteses penianas para o Exército. Sabe quanto custa cada uma? Entre 50 e 60 mil! E VOCÊ que tá pagando essa conta. https://t.co/JHvbRYPNvF — Deputado Elias Vaz (@EliasVazGyn) April 12, 2022

Esta alegação surge após a aprovação pelas Forças Armadas da compra de 35 mil Viagras, comprimido normalmente usado em casos de disfunção erétil, afirmando servir para o tratamento da hipertensão pulmonar arterial (HPA).

A informação foi revelada igualmente por Elias Vaz, que considerou, através de uma publicação no Twitter, ser “um tapa na cara dos brasileiros” num país com um cenário de precariedade na Saúde. Obteve-a através do Portal da Transparência do Governo, site onde é possível aceder aos gastos públicos do executivo.

Numa conferência de imprensa esta quarta-feira, Jair Bolsonaro criticou a polémica gerada em torno do tema e reforçou a posição do governo brasileiro já comunicada, declarando que os militares “compram Viagra para combater a hipertensão arterial e também as doenças reumatológicas”.

O Presidente referiu um montante maior — de 50 mil comprimidos — ao comentar o caso: “Foram trinta e poucos mil comprimidos para o Exército, 10 mil para a Marinha e eu não peguei da Aeronáutica, mas deve perfazer o valor de 50 mil comprimidos. Com todo o respeito, isso é nada… A quantidade para o efetivo das três Forças, obviamente, muito mais usado pelos inativos e pensionistas”.

“50 mil comprimidos não é nada”, diz @jairbolsonaro sobre compra de Viagra pelas Forças Armadas. Segundo o presidente, medicamento é usado para combater hipertensão arterial e doenças reumatológicas. Leia: https://t.co/lD0Kq7n9RQ pic.twitter.com/64Q4myjy4s — Metrópoles (@Metropoles) April 13, 2022

Seja qual for o valor dos produtos médicos os políticos da oposição estão a condenar veemente esta decisão do líder. A deputada de centro-esquerda, Vivi Reis, exigiu uma investigação à polémica: “Todo mundo é livre para ter o fetiche que quiser. Mas com dinheiro público é crime. Vamos cobrar a devida apuração e responsabilização. Nosso mandato não vai deixar que Bolsonaro transforme o Brasil numa esbórnia”, escreveu no Twitter.

Viagra, remédio pra calvície e, agora, prótese peniana. Todo mundo é livre pra ter o fetiche que quiser. Mas com dinheiro público é crime. Vamos cobrar a devida apuração e responsabilização. Nosso mandato não vai deixar que Bolsonaro transforme o Brasil numa esbórnia. — Vivi Reis (@vivireispsol) April 12, 2022

Os gastos militares que têm vindo à tona, fora a indignação, geraram também uma onda de piadas e memes nas redes sociais.

