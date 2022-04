Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em parceria com o município do Fundão, a Renault Portugal e a Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico, lançaram um projecto-piloto que coloca gratuitamente à disposição dos trabalhadores, residentes e turistas, a partir da aldeia de Castelo Novo, uma frota de cinco Renault 100% eléctricos.

A ideia “poderá ser replicada nas restantes 11 aldeias da rede” e prevê a ligação às estações ferroviárias de Castelo Novo, Alpedrinha e Fundão, a partir das quais é assegurado o transfer, novamente sem qualquer custo para o utilizador, sublinham as entidades envolvidas neste “pioneiro serviço gratuito de mobilidade sustentável”.

Para usufruir desta alternativa de deslocação, basta efectuar a reserva digitalmente ou presencialmente, no Posto de Turismo da Aldeia Histórica de Castelo Novo.

São quatro os modelos disponibilizados pela Renault para dar andamento a este projecto: o quadriciclo Twizy, o citadino Twingo Electric, o utilitário Zoe e o comercial ligeiro Kangoo Z.E. No link onde se faz a reserva, além de escolher um destes quatro veículos, o utilizador pode também planear a sua viagem pelas Aldeias Históricas de Portugal, seleccionando o alojamento, os restaurantes e ainda várias actividades, como passeios pela natureza ou visitas guiadas.

Estamos convictos que esta iniciativa mudará mentalidades, proporcionando a muitos visitantes e residentes uma nova e enriquecedora experiência. No fundo, vão comprovar, em condições reais de utilização, as mais valias da mobilidade elétrica, que passam pelo prazer de condução, conforto, economia e, não menos importante, de uma forma mais sustentável”, declarou o administrador-delegado da Renault Portugal, Ricardo Lopes.

Recorde-se que a “aventura” eléctrica do construtor francês iniciou-se em 2008 e conta, como a marca realça em nota de imprensa, já com ”mais de 400.000 automóveis eléctricos Renault” nas estradas que, “no total, já percorreram mais de 10 mil milhões de quilómetros”.

Este ano, o fabricante com o emblema do losango pretende reduzir a sua pegada ambiental em 25%, face a 2010. Em 2025, o objectivo é “disponibilizar a gama mais ecológica do mercado”. O compromisso de ter uma gama 100% eléctrica, no mercado europeu, está agendado para 2030.