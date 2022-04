Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Volodomyr Zelensky denunciou, esta quarta-feira, que a Rússia está a recrutar para o exército residentes do sul da Ucrânia, uma área atualmente ocupada pelas forças russas. “Eles estão à procura de reservas. Eles estão a tentar recrutar residentes no sul do país”, afirmou o Presidente da Ucrânia, indicando também que o mesmo acontece nas repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk.

Esta atividade denota, de acordo com o líder ucraniano, “insegurança”. “As tropas russas duvidam da sua habilidade para nos quebrar, para quebrar a Ucrânia. Pois bem, nós fazemos tudo para justificar as suas dúvidas”, disse, agradecendo às forças armadas do país por “ensinar aos soldados russos que a guerra contra a Ucrânia só pode terminar numa derrota estratégica da Rússia — mais cedo ou mais tarde”.

Para o chefe de Estado da Ucrânia, a Rússia tem de demonstrar que “está realmente a procurar a paz”. Caso contrário, Moscovo “deixará a arena internacional para sempre”.

No seu discurso ao país, Volodomyr Zelensky aproveitou para agradecer a visita dos chefes de Estado da Polónia e dos Países Bálticos: “Foram os que nos ajudaram desde os primeiros dias. Quem não hesitou a dar-nos armas. Que não tiveram dúvidas sobre impor sanções”, sendo também os países que mais se esforçam por um “pacote de sanções da União Europeia mais agressivo contra a Federação Russa”.

Sobre a visita a Bucha de Karim Khan, procurador-chefe do Tribunal Internacional Criminal, o Presidente ucraniano saudou a sua visita, sublinhando que a “responsabilidade dos militares russos pelos crimes de guerra é inevitável. Nós vamos levá-los a tribunal. E não só pelo que aconteceu em Bucha”.