As autoridades marítimas estão desde a manhã desta sexta-feira a tentar salvar uma baleia encalhada na praia da Fonte da Telha, na Costa da Caparica. Não há, no entanto, grandes esperanças para o animal, sendo expectável que, mantendo-se esta situação, “acabe por morrer”.

Em declarações à rádio Observador, Diogo Vieira Branco, capitão do porto de Lisboa, confirma que a baleia foi avistada pelas 9h desta sexta-feira, quando estava a cerca de 100 metros da linha de costa. Trata-se de um cachalote com perto de dez metros de comprimento.

ESTÁ UMA BALEIA NA FONTE DA TELHA pic.twitter.com/Bfar3sE9Nq — Fernanda Freitas ☁️ (@FernandaFreitas) April 15, 2022

Entretanto, o comando local da polícia marítima deslocou uma equipa por terra e outra por mar e, em “permanente contacto com a Câmara de Almada e Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e seguindo as suas indicações técnicas”, tentou encaminhar a baleia para mar alto.

“Tal não foi possível”, explica o capitão: o animal tinha mobilidade, mas estava “muito desorientado”, e foi sendo encaminhado pela maré para a terra, estando agora encalhado.

A previsão das autoridades é agora que a maré continue a encher até às 15h, o que fará com que a baleia continue a aproximar-se da costa. Quando a maré vazar, deverá “ficar a seco”. E se neste momento “ainda está viva mas em claras dificuldades“, nessa altura será de esperar que acabe por não sobreviver.

Se isso acontecer, as autoridades “procederão à remoção do animal”. Até ver, o capitão garante que não existe grande perigo para quem estiver na praia, uma vez que o espaço em redor da baleia está interdito e que o único risco seria para quem estivesse “excessivamente próximo” do animal, dado que pode ter “alguma reação inesperada”.