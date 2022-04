Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou, nos últimos sete dias, 145 mortes com Covid-19, menos sete face à semana anterior, de acordo com o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde. Já os internamentos estão a aumentar e, apesar de uma quebra do índice de transmissibilidade, a entidade liderada por Graça Freitas alerta que a transmissão se mantém “muito elevada”.

No que toca aos novos casos, o país oficializou mais 59.434, o que também se trata de uma redução (menos 2.528) face à semana anterior. A incidência também recuou (4%) para 577 casos por 100 mil habitantes a sete dias, “com tendência decrescente a nível nacional e nas regiões, à exceção da Região do Norte e na Autónoma dos Açores”, que tiveram uma tendência “estável”.

Numa “tendência decrescente” está, por sua vez, o índice de transmissibilidade, o R(t), que recuou uma décima (para 0,94). Ainda assim, a DGS alerta que a transmissão se mantém “muito elevada”. Os dados da DGS reportam ao período entre 5 e 11 de abril.

“Da análise dos diferentes indicadores, a epidemia de COVID-19 mantém transmissibilidade muito elevada, mantendo a tendência decrescente”, indica a DGS.

A 11 de abril estavam internadas 1.172 pessoas, mais 62 do que a 4 de abril. Já em unidades de cuidados intensivos estavam 60 pessoas, o mesmo valor do que na semana anterior. “O número de pessoas com Covid-19 internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no Continente revelou uma tendência estável, correspondendo a 23,5% [o mesmo valor da semana anterior] do valor crítico definido de 255 camas ocupadas”, indica a DGS.

A DGS aponta que “o sistema de saúde apresenta capacidade de acomodar um aumento de procura por doentes com Covid-19” e que o “impacto na mortalidade geral é reduzido”, apesar de a mortalidade de Covid “se encontrar acima do valor de referência definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e com tendência estável”. A entidade liderada por Graça Freitas reitera a recomendação para que se mantenham as medidas de proteção individual nos grupos de maior risco e a vacinação de reforço.

A DGS informa ainda que a linhagem BA.2 da variante Ómicron é “claramente dominante em Portugal”, representando 94% dos casos à data de 11 de abril.

As pessoas com a vacinação completa tiveram um risco de internamento “duas a quatro vezes inferior do que as pessoas não vacinadas, entre o total de pessoas infetadas em fevereiro de 2022”. “Em março de 2022, na população com 80 e mais anos, a dose de reforço reduziu o risco de morte por COVID-19 em três vezes em relação a quem tem o esquema vacinal primário completo”, calcula a DGS.