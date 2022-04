O internacional português Rafael Leão marcou esta sexta-feira o primeiro golo do AC Milan no triunfo caseiro por 2-0 sobre o Génova, que valeu a manutenção da liderança no campeonato italiano de futebol, à 33.ª jornada.

Aos 11 minutos, Rafael Leão respondeu ao segundo poste a um cruzamento da direita do francês Pierre Kalulu, para loucura dos adeptos locais, presentes em San Siro, que só descansaram aos 87, quando o brasileiro Junior Messias marcou o segundo tento.

Com este triunfo, o AC Milan, que contou com Rafael Leão até aos 86 minutos, repôs os dois pontos de vantagem sobre o rival e vizinho Inter Milão, que venceu por 3-1 no reduto do Spezia.

Um ‘golaço’ do croata Mateo Brozovic, aos 31 minutos, após tabela com D’Ambrosio, e um desvio do suplente argentino Lautaro Martínez, após centro da esquerda do croata Ivan Perisic, aos 73, deram dois tentos de vantagem aos ‘nerazzurri’.

Aos 88 minutos, num grande remate de fora da área, Giulio Maggiore, que estava em ‘branco’ em 2021/22, ainda reduziu, mas, já nos descontos, aos 90+3, o chileno Alexis Sánchez sossegou o técnico Simone Inzaghi, assistido por Lautaro.

O AC Milan lidera com 71 pontos (33 jogos), contra 69 do Inter Milão (32), 66 do Nápoles (32), 62 da Juventus (32) e 57 da Roma (32), de José Mourinho, que se desloca ao Estádio Diego Armando Maradona na segunda-feira.