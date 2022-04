A entidade reguladora da comunicação social da Rússia, Roscomnadzor, bloqueou esta sexta-feira o portal russo do jornal digital The Moscow Times, principal publicação russa em inglês e criada pouco depois da queda da União Soviética.

“Os operadores de comunicações russos bloquearam o portal do serviço russo do The Moscow Times”, noticiou o jornal ‘online’ que alegou que a mudança se deveu a publicações sobre a campanha militar russa na Ucrânia.

De acordo com o jornal, fundado em 1992 e publicado em papel até 2017, os primeiros a serem afetados foram os clientes da Rostelecom e dos fornecedores regionais, e, depois, parte dos utilizadores das principais redes russas, como a MTS e a Beeline, noticia a Efe.

O The Moscow Times afirma que o endereço IP do seu portal foi bloqueado pelo Roscomnadzor com base numa decisão da procuradoria russa de 12 de abril.

“A base de dados da Roscomnadzor refere a ordem e um artigo de 04 de abril do The Moscow Times russo sobre agentes da polícia que se recusaram a lutar na Ucrânia e regressaram à Rússia”, escreve a publicação.

O jornal digital diz ainda que não foi notificado por qualquer organismo estatal sobre a medida.

Criado no início dos anos 1990 pelo magnata neerlandês Derk Sauer, que também esteve na base da criação de outras revistas russas de língua inglesa como o Moscow Magazine ou o Moscow Guardian, foi o primeiro do seu género na Rússia.

Sauer criou o serviço de língua russa do The Moscow Times em 2020 para apoiar os perto de cem jornalistas que se demitiram do jornal russo Védomosti pela nomeação de um editor próximo do Kremlin.