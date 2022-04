Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quatro dias depois de ter ameaçado bater com a porta e retirar o Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Rui Moreira vai mais longe nas críticas ao que classifica como “um processo de pseudo-descentralização” e um “engano” para as autarquias. Mais: para o presidente da Câmara do Porto, a ANMP — liderada, desde que este processo começou, por dois presidentes socialistas — está mesmo dominada por um “PS-centrismo”.

Em entrevista à TSF, o autarca garante que a associação está dominada pelo PS e que o facto de não ser filiado — nem no PS nem noutro partido — lhe dá a liberdade de “provocar constrangimentos” a um Governo que, defende, “está a fazer um processo de descentralização que está mal feito”.

As críticas não são exclusivas de Rui Moreira: as queixas de um envelope financeiro que é demasiado magro para financiar a transferência de competências em 21 áreas (Saúde, Educação e Ação Social são as mais complexas e caras) do Estado central para as autarquias têm eco em muitos outros municípios, embora até agora Moreira seja o único autarca que admite taxativamente a vontade de deixar a associação. A própria presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, já reconheceu falhas no processo; e o Governo diz estar a analisar as preocupações de Moreira, tendo deixado prevista uma margem no Orçamento do Estado para corrigir as verbas atribuídas aos municípios neste processo.

O problema, argumenta Moreira, é que o Estado não está, de facto, a descentralizar, passando por exemplo aos municípios competências relativas a colocação de professores ou à definição dos horários dos centros de saúde — exemplos que no seu entender “melhorariam alguma coisa” na vida das populações. Em vez disso, as autarquias receberão tarefas de manutenção de equipamentos — “vão transferir-nos escolas com amianto” — como se os municípios fossem meros prestadores, e “mal pagos”, de serviços, aponta o autarca.

Numa avaliação pedida pelo Porto à Universidade do Minho, a conclusão é que só na Educação ficarão a faltar sete milhões de euros para que a autarquia possa cumprir as responsabilidades que vai passar a assumir. Responsabilidades e verbas que, sublinha Moreira, foram “combinadas” entre Governo e ANMP sem respeitar a vontade de todas as câmaras. Por isso mesmo, diz agora não ver “necessidade imperiosa” de o Porto, “quase por decreto”, fazer parte de associações — prefere negociar diretamente com o Executivo.

Na mesma entrevista, o autarca do Porto acaba por ironizar, questionado sobre se falou do assunto com António Costa: “Acho que o senhor primeiro-ministro, de quem tenho o prazer de ser amigo, nunca me ligaria por causa de uma questão de uma associação. O associativismo em Portugal é livre”. A ideia de Rui Moreira é agora que a Assembleia Municipal do Porto vote, na terça-feira, a sua proposta para deixar a ANMP, deixando esse associativismo para trás.