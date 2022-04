O líder do BE/Açores, o deputado regional António Lima, defendeu este sábado uma atualização da remuneração complementar para fazer face aos custos da inflação gerada pelo conflito militar na Ucrânia, a par de medidas para travar os preços.

António Lima, que falava em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, para apresentação de uma proposta que vai submeter à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, já na próxima semana, considera que o Governo Regional “pode utilizar a remuneração complementar que auferem os funcionários públicos com os salários mais baixos para, no imediato, proteger o poder de compra desses trabalhadores, dando assim um forte sinal ao setor privado no sentido de efetuarem aumentos salariais ainda no decorrer deste ano de 2022”.

A atualização da remuneração complementar deve aplicar-se “pelo menos aos trabalhadores beneficiários dos dois primeiros escalões”, de acordo com o dirigente do Bloco.

O valor máximo da remuneração complementar, que registou um aumento de 2,5% em 2022, é de 69,65 euros, sendo atribuído percentualmente em função do salário base, a 100% nos vencimentos mais baixos e a 25% nos mais elevados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O líder do BE/Açores considerou que, “por outro lado, a escassez de alguns produtos nos mercados exige medidas precaucionais que evitem aumentos de preços injustificados e por isso especulativos de bens essenciais e de primeira necessidade”.

O dirigente salvaguardou que o regime jurídico de preços em vigor nos Açores “permite atuar sobre os preços, tendo sido bem utilizado, por exemplo, durante a pandemia para impedir a especulação em diversos produtos de proteção individual e de desinfeção”.

“Propomos, por isso, que o governo defina, quando estritamente necessário, margens máximas de venda de bens alimentares e de primeira necessidade com vista a conter a escalada da inflação”, concluiu.