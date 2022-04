Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o contra-ataque dos russos aos britânicos pelo apoio que têm dado à Ucrânia. Boris Johnson, Liz Truss e Ben Wallace foram proibidos de entrar na Rússia pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, avança a Sky News. A proibição que visava apenas o primeiro-ministro do Reino Unido, a ministra dos Negócios Estrangeiros e o ministro da Defesa, já começou a aumentar, segundo o canal britânico. Outros nomes conhecidos são Dominic Raab (vice-primeiro-ministro), os ministros Grant Shapps e Priti Patel, e os membros do Parlamento Rishi Sunak, Kwasi Kwarteng, Nadine Dorries e James Heappey, a primeira-ministra da Escócia Nicola Sturgeon, a procuradora-geral Suella Braverman e a antiga primeira-ministra Theresa May.

Segundo a agência estatal russa Ria Novosti, que cita o comunicado do governo russo, a medida foi tomada “em vista da ação hostil sem precedentes do governo britânico, em particular a imposição de sanções contra altos funcionários russos”.

A lista irá ainda conter nomes de políticos e parlamentares “que contribuem para estimular a histeria anti russa, pressionando o Ocidente a usar a linguagem das ameaças no diálogo com Moscovo, e estão envolvidos em incitação descarada ao governo de Kiev”.

O comunicado termina com um recado direto ao Reino Unido. “Este passo foi dado como resposta à informação e campanha política desenfreada de Londres visando isolar a Rússia internacionalmente, criando condições para conter o nosso país e estrangular a economia doméstica.”