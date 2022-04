Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Fisco já está a usar o novo patamar do mínimo de existência previsto na proposta de Orçamento do Estado para calcular a liquidação do imposto de rendimento de 2021. Isto apesar deste aumento do nível de rendimento que fica isento de IRS ainda não ter entrado em vigor, avança este sábado o jornal Público.

A proposta orçamental de 2022 previa, desde a versão que foi chumbada em outubro passado, o aumento do mínimo de existência para 9415 euros, o que corresponde a mais 105 do que limiar que está em vigor. No entanto, e cumprindo uma instrução dada ainda pelo anterior Governo pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais — António Mendonça Mendes manteve-se na pasta — a Autoridade Tributária está já a calcular o IRS tendo como base o novo limiar que isenta de imposto uma maior fatia de rendimento.

Esta instrução foi dada para evitar a necessidade de proceder a novas liquidações, uma vez que a maior parte das declarações de rendimento ficará concluída antes da entrada em vigor no Orçamento do Estado para 2022.

Segundo a proposta orçamental, a subida do limiar do mínimo de existência, que tem acompanhado o aumento do salário mínimo, esta medida vai libertar mais 170 mil agregados do pagamento de imposto.