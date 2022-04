Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 52.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o 52.º dia de guerra, depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia a 24 de fevereiro. O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, sigla em inglês), no seu relatório diário, dá conta de que as forças russas continuam a destruir as defesas ucranianas no sudoeste e leste de Mariupol, embora não possa confirmar nenhuma grande mudança territorial nas últimas 24 horas.

“As forças russas continuaram ataques táticos de pequena escala nos eixos Izyum e Severodonetsk e os reforços adicionais até o momento não permitiram nenhum avanço das defesas ucranianas”, escrevem os analistas.