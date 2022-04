Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi no Telegram que o conselheiro do autarca de Mariupol fez o anúncio. “A luta está a ganhar fúria. Os ocupantes estão a jogar tudo para invadir a cidade”, escreveu Petro Andryushchenko.

“O aparecimento de bombardeiros TU indica a intenção de invadir Azostal e o porto após o uso de bombas de aeronaves de alta potência, como FAB-3000 e outras. Tudo aponta para a impossibilidade de tomar a cidade sem o mais alto nível de desumanidade e o uso de armas de destruição em massa”, continuou naquela rede social.

Em Mariupol, a cidade mais massacrada pelos russos e que se encontra cercada desde 3 de março, há ainda dois grupos de militares ucranianos: o 36.º regimento, que se encontrava no porto da cidade, e o batalhão Azov, resguardado na fábrica de aço Azovstal. Do primeiro grupo, vários militares ter-se-ão rendido aos russos, depois de ficarem sem armas e mantimentos — entre eles, o primeiro soldado estrangeiro a ser capturado, um britânico de 28 anos.

Segundo Andryushchenko, os russos anunciaram que “a cidade estará fechada para entrada/saída de todos a partir de segunda-feira”. Haverá também proibição de circular pelos bairros.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, sigla em inglês), no seu relatório diário, dá conta de que as forças russas continuaram a destruir as defesas ucranianas no sudoeste e leste de Mariupol, embora não possa confirmar nenhuma grande mudança territorial nas últimas 24 horas.

“A situação em Mariupol é difícil e dura. A luta está a acontecer agora. O exército russo está constantemente a convocar unidades adicionais para invadir a cidade”, alertou, também este sábado, o porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk, durante um briefing.

Apesar de tudo, garante que Mariupol ainda não caiu.