O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou na ilha de São Jorge um sismo sentido desde as 22:00 (mais uma hora em Lisboa) de sexta-feira até às 10:00 de hoje. De acordo com o comunicado diário do CIVISA, até ao momento foram identificados cerca de 246 sismos sentidos pela população.

O sismo sentido foi registado às 01.28 de hoje, com magnitude de 1,6 na Escala de Richter, tendo epicentro a um quilómetro das Velas, e foi sentido com o grau III na Escala de Mercalli Modificada em Santo Amaro.

A atividade sísmica que se tem vindo a registar desde as 16:05 do dia 19 de março na ilha de São Jorge, ao longo de uma faixa com direção WNW-ESE, desde a Ponta dos Rosais até à zona do Norte Pequeno, na Silveira, “continua acima do normal”.

O sismo mais energético ocorreu no dia 29 de março, às 21:56 e teve magnitude de 3,8 na Escala de Richter. A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa “estado de repouso” e V6 “erupção em curso”.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).