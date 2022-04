O Bayern Munique restabeleceu este domingo a margem de segurança na liderança da Liga alemã de futebol, a uma semana de defrontar o perseguidor Borussia Dortmund, ao vencer por 3-0 no estádio do Arminia Bielefeld, na 30.ª jornada.

O avançado polaco Robert Lewandowski ficou em ‘branco’, mas teve influência decisiva no primeiro golo do Bayern, marcado na própria baliza por Jacob Laursen aos 10 minutos, e assistiu Musiala para o 3-0, aos 85, depois de Gnabry ter aumentado a vantagem dos bávaros aos 45+7.

O campeão germânico não se deparou com muitas dificuldades no reduto do 17.º e penúltimo classificado da prova, pelo qual o defesa português Guilherme Ramos foi totalista, e pode revalidar o título já no próximo fim de semana, quando receber o Borussia Dortmund.

O Bayern Munique recolocou em nove pontos a vantagem sobre o Dortmund, que no sábado goleou por 6-1 na receção ao Wolfsburgo, a única equipa que o pode impedir de conquistar o título, quando estão apenas 12 pontos em disputa nas últimas quatro jornadas do campeonato.

A formação treinada por Julian Nagelsmann, que procura sagrar-se campeã alemã pela 10.ª época seguida, sofreu um duro revés na terça-feira, quando empatou 1-1 na receção ao Villarreal, vencedor por 1-0 no jogo da primeira mão, e foi eliminada nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Ainda este domingo, Bayer Leverkusen e Leipzig, terceiro e quarto classificados, respetivamente, jogam uma cartada decisiva na luta pelos dois últimos lugares de acesso à ‘Champions’ da próxima temporada, numa altura em que estão separadas por um escasso ponto.

A equipa na qual alinha o avançado internacional português André Silva foi apanhada no sábado pelo Friburgo, quinto classificado, com os mesmos 51 pontos do Leipzig, na sequência da vitória confortável sobre o Bochum, por 3-0.