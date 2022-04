O primeiro-ministro egípcio, Mostafa Madbouly, garantiu este domingo que o país quer acelerar a aprovação de projetos de hidrogénio verde para atrair investimento estrangeiro, para converter o país num centro regional de energia renovável.

“O Estado está a acelerar o passo para adotar planos e propostas que atraiam mais investimento estrangeiro no campo da produção de hidrogénio verde, e concederá incentivos adicionais para que se invista nesta área”, assegurou Madbouly numa reunião com vários ministros egípcios, de acordo com um comunicado do Conselho de Ministros citado pela EFE.

O Egito quer assim converter-se “num centro regional de energia renovável”, procurando, de acordo com as diretrizes do seu Presidente, Abdelfatah al Sisi, “trabalhar com rapidez para pôr em marcha os memorandos de entendimento assinados relativamente à produção e exportação de hidrogénio verde”, de acordo com a nota.

A reunião acontece uma semana depois de o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo Pacto Verde, Frans Timmermans, visitar o Egito de olhos postos no fornecimento de gás e hidrogénio verde para a União Europeia, tanto a partir deste país árabe como do resto da região.

A União Europeia procura com esta cooperação garantir, a curto prazo, gás liquefeito à Europa e, a longo prazo, contribuir para a construção de uma instalação para produção de hidrogénio verde e importar estas energias do resto do Médio Oriente.

Esta transição acelerada para a energia renovável por parte do Egito acontece num contexto de grave crise energética na Europa devido à invasão da Ucrânia pela Rússia e num ano em que o país árabe será o anfitrião da Cimeira do Clima COP27, prevista para novembro, na cidade costeira de Sharm el Sheik.