A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-16 venceu hoje por 1-0 a congénere da Bélgica, no primeiro jogo de um torneio triangular de preparação, que decorre em Inglaterra. Um golo marcado aos 78 minutos pela centrocampista Anna Luísa Marques, jogadora do clube alemão Bochum, que começou o encontro no banco de suplentes, foi suficiente para assegurar o triunfo da equipa treinada por Susana Bravo.

“”Neste jogo com a Bélgica a equipa demonstrou uma enorme maturidade e as jogadoras demonstraram claramente que estão alinhadas com os nossos princípios”, disse a treinadora, em declarações publicadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.

Portugal encerra a participação no torneio triangular frente à Inglaterra, seleção anfitriã da prova, na terça-feira, em jogo com início às 11:00, também em St George’s Park, o centro de estágio da federação inglesa, localizado em Burton upon Trent.

“Já defrontámos a Inglaterra no Torneio Desenvolvimento da UEFA, sabemos que é uma equipa muito forte. […] Trazemos isso na memória para este jogo, queremos ser fiéis aos nossos princípios, replicando o que de bom temos conseguido fazer e conscientes que temos de ser muito disciplinadas e rigorosas nos momentos defensivos para que o adversário não nos surpreenda pela sua competência”, observou Susana Bravo.