O líder parlamentar do PSD/Açores, João Bruto da Costa, afirmou esta segunda-feira que as alterações governamentais permitem ao Governo Regional ficar mais pequeno, coeso e determinado, enaltecendo a “experiência política” do executivo PSD/CDS-PP/PPM.

“Entendemos que essas alterações ao elenco governativo nos dão bastante confiança. Estamos a falar de um elenco governativo mais pequeno e, portanto, mais coeso e mais determinado. Com pessoas que estão bastante preparadas e têm experiência política, pessoal e profissional”, afirmou o social-democrata, em declarações enviadas à agência Lusa.

Segundo o deputado no parlamento açoriano, o Governo Regional assegura as “maiores garantias” do “cumprimento do programa” do executivo.

“Estamos bastantes confiantes de que [a remodelação] vai trazer aquilo que todos desejamos, que é o cumprimento do programa de governo, para os Açores poderem sair mais fortes com esta governação”, declarou.

O líder parlamentar enalteceu ainda a “exigência” e a “determinação” do líder do executivo, o social-democrata José Manuel Bolieiro, que foi “capaz de fazer uma avaliação crítica da atuação do governo perante as circunstâncias” e as “mudanças que o mundo atravessa”.

“Acreditamos na avaliação que foi feita pelo senhor presidente do governo quanto à orgânica do governo e ao funcionamento do governo no mundo atual e nas circunstâncias em que o governo tem de atuar, que são exigentes e muito determinantes para o futuro dos açorianos”, assinalou.

O presidente do Governo Regional dos Açores anunciou esta segunda-feira uma remodelação do executivo (PSD/CDS-PP/PPM), que passa a ter menos duas secretarias regionais, implica a saída de quatro secretários (Finanças, Turismo, Cultura e Obras Públicas) e a entrada de dois.

Com esta remodelação, saem do executivo açoriano quatro secretários regionais: Joaquim Bastos e Silva (Finanças, Planeamento e Administração Pública), Mário Mota Borges (Turismo e Energia), Susete Amaro (Cultura, Ciência e Transição Digital) e Ana Carvalho (Obras Públicas e Comunicações).

O secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, passa a assumir as pastas das Finanças, Planeamento e Administração Pública, entrando para o seu cargo a ex-deputada social-democrata Maria João Carreiro.

A antiga líder do PSD/Açores Berta Cabral será a nova secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, assumindo ainda a área da Energia.

O atual Governo Regional, que resulta de uma coligação entre PSD, CDS-PP e PPM e tem apoio parlamentar de outros três deputados (CH, IL e independente), tomou posse em novembro de 2020, depois de o PS, que governava a região há 24 anos, ter vencido as eleições sem maioria absoluta.

Na altura, José Manuel Bolieiro apresentou um executivo com 10 secretarias regionais e uma subsecretaria, para além de presidência e vice-presidência.

Um ano e cinco meses depois, o presidente do Governo Regional regressou ao Solar da Madre de Deus para apresentar ao Representante da República, Pedro Catarino, um executivo com menos secretarias regionais e novos titulares das pastas.

Mantêm-se no executivo, para além do presidente José Manuel Bolieiro, o vice-presidente Artur Lima, a secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, o da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, o do Mar e das Pescas, Manuel São João, e o do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel.

Os novos secretários regionais tomam posse na terça-feira na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

A orgânica completa deverá ser publicada na quarta-feira, depois de aprovada em Conselho de Governo, na terça-feira à noite.