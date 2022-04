Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo assegura que o apoio à retoma progressiva, destinado às empresas mais afetadas pela pandemia, continua em vigor “para todas as empresas que cumpram os respetivos requisitos”. O esclarecimento surge depois de a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) ter revelado que a Segurança Social está a barrar, em abril, o acesso das empresas ao mecanismo de apoio por considerar que “os apoios à manutenção dos postos de trabalho terminaram a 31 de março de 2022”.

Questionado pelo Observador sobre esta situação, fonte oficial do ministério do Trabalho indicou: “O apoio à retoma continua em vigor para todas as empresas que cumpram os respetivos requisitos“. Mas não comenta a informação veiculada pela AHRESP.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo mostra intenção de manter o apoio este ano, uma vez que inscreveu 183 milhões de euros para “apoio aos custos do trabalho”, onde se inclui o layoff simplificado e o seu sucedâneo — o apoio à retoma (em 2021, a despesa terá ficado em 1.386 milhões de euros). Na proposta de articulado, o Executivo também indica que, este ano, “pode manter as medidas e apoios excecionais e temporários de resposta à pandemia” , como os apoios à manutenção do emprego.

Segundo o site da Segurança Social, o apoio à retoma destina-se a empresas que “tenham sido afetadas pela pandemia” e que “se encontrem, consequentemente, em situação de crise empresarial”, ou seja, que registem uma quebra de faturação igual ou superior a 25%. O apoio só é devido “desde que vigorem medidas restritivas de atividades económicas”. A Segurança Social dá alguns exemplos: “regras em matéria de horário de funcionamento, de ocupação ou de lotação de estabelecimentos ou de eventos, bem como limitações à circulação de pessoas no território, no âmbito da pandemia da doença Covid-19”.

No entendimento da AHRESP, que pedia uma clarificação do Governo sobre a vigência do apoio à retoma, justifica-se manter o apoio uma vez que continua a ser preciso apresentar certificado digital ou teste negativo para entrar no país. “(…) continua a observar-se a exigência, para entrada no nosso País, de Certificado Digital Covid da UE ou Certificado de Vacinação ou de Recuperação emitidos por um país terceiro em condições de reciprocidade ou comprovativo de teste com resultado negativo, sendo este considerado um condicionamento de acesso de turistas”, indicou, num comunicado divulgado na semana passada.

A associação dizia que várias empresas associadas “têm-se visto impossibilitadas de recorrer a este mecanismo para o presente mês de abril, uma vez que a Segurança Social considera que os apoios à manutenção dos postos de trabalho terminaram a 31 de março de 2022”, apesar de o decreto que regula o apoio à retoma se manter “em vigor enquanto existir condicionamento de acesso de turistas oriundos dos principais mercados emissores”. E sublinhava que ainda há empresas a “enfrentar quebras de faturação e a sofrer condicionamentos à sua atividade económica”.