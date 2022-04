Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma ameaça que aumenta a tensão na Europa. O Secretário de Estado do Conselho de Segurança da Bielorrússia, Alexander Volfovich, acusa, na sua conta do Telegram, a Letónia, a Lituânia e a Polónia de estarem a preparar um ataque ao país. E avisou — se estes três países invadirem o território bielorrusso haverá “destruição, mortes e explosões”.

Os três países estão, de acordo com Alexander Volfovich, a “alinhar a sua infraestrutura militar”, “provavelmente a desencadear” e a “preparar uma agressão”. “Acho que as pessoas comuns — polacas e lituanas — veem o que está a acontecer na Ucrânia”, defendeu, acrescentando: “A destruição, tragédia e como os civis estão a morrer no território ucraniano”.

Se a Letónia, a Lituânia e a Polónia não quiserem ver esse cenário no seu território, não devem “desencadear uma agressão contra a Bielorrússia“, alertou. Caso contrário, haverá “destruição, mortes e explosões no seu território”, avisou, ameaçando, assim, com uma invasão.

Por agora, nunca houve uma ameaça por parte da Letónia, Lituânia e da Polónia — os três Estados-membros da NATO e da União Europeia — à Bielorrússia.

No que diz à respeito à invasão russa à Ucrânia, a Bielorrússia tem-se mantido ao lado de Moscovo, se bem que tenha garantido que não vai entrar em território ucraniano.