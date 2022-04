O futebolista português Bruno Fernandes treinou esta segunda-feira com a equipa do Manchester United, pouco depois de ter estado envolvido num acidente de viação, e está apto para o jogo com o Liverpool, garantiu o treinador do clube inglês.

“O acidente aconteceu no caminho para Carrington. Que eu saiba, ninguém se magoou. Ele [Bruno Fernandes] treinou com a equipa e estava bem, por isso, acho que também estará bem para o jogo“, disse Ralf Rangnick, em conferência de imprensa.

O técnico alemão falava no centro de estágio do clube, em Carrington, na antevisão do jogo com o Liverpool, da liga inglesa, para o qual não poderá contar com cinco jogadores, entre os quais Cavani e Raphael Varane.

O Manchester United, atual quinto classificado da liga inglesa, visita na terça-feira o Liverpool, segundo da tabela, a apenas um ponto do líder, o Manchester City.