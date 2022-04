O ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, justificou nesta segunda-feira com o “cenário epidemiológico equilibrado” que existe atualmente no país a decisão de acabar com o estado de emergência sanitária decretado em 2020 devido à pandemia de Covid-19.

“A decisão reconhece o que estamos vivendo atualmente no Brasil”, disse Queiroga numa conferência de imprensa, após ter informado no domingo à noite sobre a revogação do decreto emitido em fevereiro de 2020, que instituiu o estado de emergência sanitária no Brasil.

O ministro sublinhou que “a Covid-19 não acabou e não vai acabar tão cedo”, mas destacou que a pandemia “perdeu força” e regista-se uma “diminuição da letalidade”, o que se reflete nos dados das últimas semanas.

No domingo, o Brasil registou 22 mortes por Covid-19, o valor mais baixo desde 29 de março de 2020, e somou 2.541 novas infeções, depois de no início deste ano ter chegado a perto de 300 mil casos por dia.

Queiroga reconheceu que a melhoria do cenário epidemiológico é consequência direta da resposta da sociedade ao plano de imunização e do facto de 73% dos 213 milhões de brasileiros já terem o esquema vacinal completo.

O ministro da Saúde também garantiu que o programa de imunização não termina com o fim da emergência sanitária e que as vacinas, que não são obrigatórias no país, “continuam à disposição de todos os brasileiros que queiram aplicá-las.”

Queiroga acrescentou ainda que “nenhuma das políticas públicas” adotadas para responder da pandemia “será interrompida” e que o sistema de saúde permanecerá em alerta e “preparado” para um “eventual” agravamento da situação.

Mesmo com a melhoria do ambiente de saúde nas últimas semanas, o Brasil permanece como o terceiro país mais afetado do mundo pela pandemia, com 661.960 mortes e 30.252.618 casos, segundo os últimos dados oficiais divulgados neste domingo.