A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou nesta segunda-feira um concurso público para a empreitada de telemática ferroviária na Linha da Beira Alta, com o valor base do procedimento a rondar 10,5 milhões de euros.

O anúncio do procedimento foi publicado no Diário da República (DR), na secção dos contratos públicos.

Trata-se de uma empreitada em regime de conceção e construção que, “além da elaboração do projeto de execução, integra o fornecimento e instalação de equipamentos, os ensaios e a colocação em serviço dos diversos sistemas e redes”, entre Pampilhosa e Vilar Formoso, nos concelhos da Mealhada e Almeida, distritos de Aveiro e Guarda, respetivamente.

“O investimento integra um conjunto de trabalhos nos sistemas e redes de suporte de telemática, nomeadamente no que diz respeito às redes físicas de transmissão, à rede de suporte à exploração, aos sistemas de alimentação, à rede telefónica de exploração fixa, à supervisão técnica de infraestrutura e ao sincronismo horário, que permitirão dotar as infraestruturas de telecomunicações de suporte à sinalização e à exploração ferroviária”, de acordo com o anúncio do DR.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A IP já tinha informado que a circulação ferroviária no troço Pampilhosa — Guarda da Linha da Beira Alta vai ficar cortada a partir de terça-feira, por um período estimado de nove meses.

A necessidade de encerramento total da linha é justificada pela empresa pública com as “características técnicas específicas dos trabalhos a realizar em diversos locais” do percurso, que atravessa também o distrito de Viseu, ligando o litoral ao interior e Portugal a Espanha, através de Vilar Formoso.

Atendendo à “elevada complexidade” das intervenções, seria impraticável executá-los “mantendo a circulação ferroviária, mesmo que de forma condicionada”.

O “prazo inicial” de execução do contrato, sem incluir eventuais renovações, é de 437 dias, segundo o Departamento de Compras da IP.

Os concorrentes são obrigados a manter as propostas durante 120 dias a contar do termo do prazo para a sua apresentação.