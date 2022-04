Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Como aquelas obras, ou projeto de decoração doméstico, que se vão eternizando a contragosto — e à semelhança de outros grandes certames do género — a Maison & Objet não teve vida fácil nos últimos dois anos. Montra privilegiada do design e decoração de interiores internacional, viu a sua edição de setembro de 2020 resumida ao registo online, uma presença de público ainda bastante condicionada em 2021, e uma edição de janeiro de 2022 sujeita a adiamento. Por fim, o ensaio mais recente do evento parisiense decorreu no passado mês de março, entre os dias 24 e 28, com mais de 1800 expositores e o lema do “Novo Luxo”. Da modalidade uber à versão populis, marcada pela consagração de um novo tipo de consumidor, “os influencers e instagrammers”, admite ao Finantial Times o diretor da feira, Philippe Brocart, vale a pena sublinhar o relevo da cultura pop e as exigências atuais de uma maior inclusão quando o assunto é o design.

Do já habitual cruzamento entre a tradição do artesanato e as novidades da alta tecnologia, surgem destacadas uma série de marcas e produtos a manter debaixo de olhos. Na visita à capital francesa, não faltaram à chamada vários projetos nacionais. Entre cerâmica e têxtil, mobiliário e iluminação, empresas centenárias e jovens criadores, tome nota de alguns nomes portugueses a (re)descobrir na fotogaleria em cima.