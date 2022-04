Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou, esta segunda-feira, a “paixão, partilha e doçura” da atriz Eunice Muñoz. “Os portugueses foram mais felizes, principalmente os que a puderam ver na televisão, no teatro e no cinema, porque lhes encheu a vida e lhes encheu de felicidade”, disse.

No velório de Eunice Muñoz, o Presidente da República destacou que a atriz aplicou paixão em “tudo o que fez na vida”, tendo-o partilhado com os outros, principalmente “os mais novos”. Era ainda uma “pessoa doce”, que se “dava com os outros até ao fim”.

“Não há homenagens suficientes” para honrar a memória de Eunice Muñoz, garantiu o Presidente da República, que lembrou que entregou à atriz a Ordem de Mérito para a colocar no lote “dos eleitos dos eleitos da cultura portuguesa”.

Eunice Muñoz morreu aos 93 anos na madrugada de sexta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa.