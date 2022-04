Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um estudante universitário nigeriano morreu subitamente, esta sexta-feira, durante uma encenação da Via Sacra realizada pela sua universidade. A desempenhar o papel de São Pedro, Suel Ambrose, estudante de Filosofia de 25 anos, caiu inconsciente no chão no decorrer da peça, tendo os restantes elementos presentes pensado, a princípio, que a queda faria parte da atuação.

“Inicialmente, quando aconteceu, pensámos que era uma piada“, explicou ao Vanguard News Nigeria Micheal Eluwa, testemunha da queda na Universidade Clariantian da Nigéria, em Nekede. Foi apenas quando o estudante permaneceu imóvel e começou a sangrar que foi transportado para o hospital do estabelecimento de ensino. “Quando o caso piorou, foi levado para o Centro Médico Federal”, explicou ainda Nicheal Eluwa. “Foi aí que soubemos que ele não iria sobreviver.”

Ainda sem uma justificação para a morte súbita de Suel Ambrose, a Universidade informou que só irá falar sobre a morte do estudante de Filosofia mais tarde, segundo explicou ao The Guardian Nigeria Chukwuemeka Iheme, o padre encarregue do Departamento Estudantil da Universidade.