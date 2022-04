Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma, outra, mais uma, mais outra. Após um início auspicioso no comando da Roma, a falta de resultados em alguns momentos da época foi levantando dúvidas sobre a real capacidade de José Mourinho liderar a equipa aos lugares cimeiros da Serie A e da Conference League. Os adeptos mostravam-se sempre ao lado do técnico mas iam sempre surgindo algumas vozes a duvidar do projeto com o português no comando. Aí, os resultados apareciam. Uma, outra, mais uma, mais outra vez. E a reta final da temporada chegava com os romanos não só nas meias da nova prova da UEFA mas com possibilidades de almejar ainda a uma posição com entrada na Champions. Problema? O calendário. A começar pela deslocação a Nápoles.

Após golear o Bodo/Glimt na noite de quinta-feira, confirmando de forma convincente a passagem à fase seguinte onde irá defrontar os ingleses do Leicester, o plantel da Roma viajou no domingo para o sul de Itália e o português foi sobretudo notícia por um gesto que não deixou ninguém indiferente, deslocando-se ao mural de Diogo Maradona que concentra as homenagens ao antigo astro argentino para deixar um ramo de flores em memória do amigo que morreu há ano e meio. Menos de 48 horas após ter feito história ao tornar-se o primeiro treinador de sempre a chegar a 11 meias-finais de provas europeias, superando os registos de Alex Ferguson e Jupp Heynckes, Mourinho não passou ao lado da presença na cidade para fazer algo que não conseguira antes também por culpa das limitações da pandemia.

L’omaggio a Diego Armando Maradona ????❤️ pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022

Não tem nada a ver com futebol, o Diego era um amigo meu e sempre que eu voltar a Nápoles vou homenageá-lo. Isso é vida, não é futebol”, explicou em declarações à DAZN.

Agora, enfrentava o grande duelo da jornada, mais aguardado depois dos resultados já conhecidos da ronda: na frente, AC Milan e Inter não cederam pontos; mais atrás, nem Juventus nem Lazio foram além de empates. Por um lado, e em caso de vitória, o Nápoles voltaria a ficar apenas a dois pontos da liderança da Serie A tendo um calendário teoricamente mais acessível do que os rivais de Milão. Por outro, também em caso de triunfo, a Roma conseguiria a melhor série de sucessos consecutivos no Campeonato e iria colocar-se a três pontos da Juventus (e a seis do Nápoles) na luta por uma vaga na próxima fase de grupos da Liga dos Campeões antes do regresso de Mourinho ao Giuseppe Meazza para defrontar o Inter, mesmo que o português adiantasse na antecâmara da partida que a Juventus “é demasiado forte para sair de quarto”.

“Não sei o que José Mourinho pensa e se hesita entre conquistar o quarto lugar da Serie A ou ganhar a Conference League. O que sei, porque é o que sinto, é que tem sido fundamental na Roma esta temporada”, dizia no lançamento Carlo Ancelotti, técnico que está prestes a ser campeão em Espanha pelo Real Madrid (além de continuar nas meias da Champions) e que passou pelos dois conjuntos. Quase como retribuição dos elogios, os romanos mostraram bem o ADN competitivo que construíram: mesmo começando pior num jogo com três portugueses (Mário Rui, Rui Patrício e Sérgio Oliveira) e entre decisões de arbitragem que deixaram o banco à beira de um ataque de nervos, a equipa nunca desistiu, empatou nos descontos e apertou a malha para chegar ainda à vitória em casa de um candidato ao título da Serie A.

O Nápoles entrou melhor no encontro e com a vantagem de ter chegado cedo ao golo por Insigne, numa grande penalidade por falta de Ibañez sobre Lozano que teve também intervenção do VAR e que confirmou o estatuto da equipa de Spalletti como a equipa com mais castigos máximos nas ligas top 5 (11′). O meio-campo da casa, com Lobotka a ter o apoio de Anguissa e Fabián Ruíz, controlava as operações e Lozano, numa segunda bola perdida na área, obrigou Rui Patrício a uma defesa difícil (20′). Só mesmo no final a Roma conseguiu ligar um pouco mais o jogo, tendo uma bola na trave num desvio de Osimhen após livre lateral de Pellegrini (40′) e um remate perigoso de Zalewski para intervenção apertada de Meret (45′).

Mourinho tinha de mudar algo para assumir outro protagonismo com bola, repartir a posse e chegar com outro perigo à área contrária, mexendo logo ao intervalo com a aposta de Mkhitaryan para o lugar de Bryan Cristante, já tapado com um amarelo e com “aviso” de vermelho na próxima infração. E essa troca trouxe outra vida ao ataque romano, que ficou perto de um empate que fez por merecer por Pellegrini e Tammy Abraham. No entanto, com o passar dos minutos e com as entradas de Zielinski e Elmas, o Nápoles voltou a agarrar no comando e aproveitou para visar mais vezes a baliza de Rui Patrício com o jogo mais partido antes de um polémico lance em que Meret carregou Zaniolo mas nem árbitro nem VAR viram penálti (75′) e o empate de El Shaarawy no primeiro minuto de descontos com assistência de Abraham que abriu um final eletrizante onde foi a Roma a carregar mais e a rematar para chegar ainda à reviravolta no jogo.