Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A 11 de março deu entrada no Hospital São João, no Porto, uma mulher ucraniana de 37 anos com ferimentos graves e um quadro clínico complexo devido a um atropelamento ocorrido a 22 de dezembro de 2021. A refugiada, que se fez acompanhar pela mãe e a filha, foi transferida inicialmente de ambulância do Hospital de Lviv para a Polónia, tendo sido transportada por uma equipa da Organização Médicos do Mundo para Portugal e, posteriormente, por uma equipa do INEM do aeroporto para o hospital. Segundo o S. João, a doente terá alta esta segunda-feira.

Durante este período, a doente foi acompanhada por uma equipa multidisciplinar, que incluiu médicos especialistas em Medicina Intensiva, Ortopedia, Urologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular e Cirurgia Geral.

“Neste contexto, foram realizadas cirurgias corretoras das lesões induzidas pelo trauma grave, que sofreu em dezembro passado, com intervenções cirúrgicas de Urologia, Ortopedia e Cirurgia Plástica”, acrescenta fonte hospitalar, acrescentando que durante o internamento que durou 38 dias “foi fornecido apoio psicológico à doente e à família, criando um ambiente de enorme tranquilidade, que permitiu uma adequada recuperação física e psicológica”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Hospital São João está disponível para receber mais refugiados ucranianos, tendo preparadas cerca de 140 camas para adultos e crianças, nos serviços de pediatria, obstetrícia, oncologia ou psiquiatria, que possibilitam a chegar de qualquer doente.