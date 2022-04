Cerca de 200 mil pessoas em Moscovo podem perder o emprego na sequência do encerramento das empresas estrangeiras que abandonaram o mercado russo por causa das sanções ocidentais, disse, esta segunda-feira, a autarquia da capital da Rússia.

De acordo com a nossa previsão, cerca de 200 mil pessoas encontram-se sob o risco de perder o emprego”, disse o presidente da Câmara de Moscovo, Serguei Sobianin, através do portar oficial da autarquia.

O autarca refere que as autoridades aprovaram um programa de ajuda aos trabalhadores afetados e que prevê a aplicação de três milhões de rublos (33 milhões de euros) do Orçamento do Estado.

No final do mês de março, Serguei Sobianin disse que cerca de 300 empresas estrangeiras encerraram a atividade em Moscovo após terem sido decretadas as restrições ocidentais contra a Rússia por causa da invasão da Ucrânia.