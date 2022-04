Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia 23 de fevereiro, Volodymyr Zelensky reuniu-se em Kiev com os Presidentes da Polónia, Andrzej Dua, e da Lituânia, Gitanas Nauseda, para discutir os planos de cooperação dos três países no quadro das organizações internacionais. Era, então, um Chefe de Estado de ar jovem, boa aparência e sem traços de stress.

A 4 de abril, após dias e dias a comandar um país fustigado por bombardeamentos e ataques do exército russo, Volodymyr Zelensky visitava a cidade de Bucha. No dia anterior, o mundo tinha conhecido as atrocidades cometidas contra os cidadãos ucranianos nesta localidade.

Estes foram crimes de guerra e serão reconhecidos pelo mundo como genocídio”, afirmou na altura o Presidente ucraniano, vestido com um colete à prova de bala e uniforme militar camuflado. “É muito difícil falar quando se vê o que fizeram aqui. Sabemos de milhares de pessoas mortas, torturadas, com membros cortados, mulheres violadas e crianças assassinadas.”

Não tinha ainda passado mês e meio da invasão da Rússia à Ucrânia, e a aparência física de Zelensky, 44 anos, já deixava transparecer o stress: olheiras, rugas e uma expressão mais pesada em comparação ao início do conflito.

“Queremos que mostrem ao mundo o que aconteceu aqui“, afirmou aos jornalistas na altura. “O que os militares russos fizeram, e o que a Rússia fez a uma Ucrânia pacífica. Foi importante que vissem que estes eram civis.”

Numa publicação na rede social Twitter, a jornalista Katya Gorchinskaya partilhou duas fotos, uma de dia 23 de fevereiro e outra de 4 de abril, onde se vê um homem que envelheceu não dias, mas sim o que parecem ser anos, em consequência da guerra. A publicação conta já com mais de 430 mil likes e mais de 80 mil partilhas.

These photos were taken 41 days apart by the president’s photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1 — Katya Gorchinskaya (@kgorchinskaya) April 4, 2022

À Newsweek, Janice Lima-Maribona, médica do Institudo Americano de Stress, explicou que esta condição, quando vivida em períodos prolongados, pode levar ao aparecimento de acne e “condições aumentadas de eczema, psoríase e dermatite atópica”. Além disso, o stress pode ainda potenciar a queda de cabelo, uma pele baça e o aparecimento de rugas.

“O que é preciso compreender sobre o trauma e o organismo é que as respostas ao stress afetam todas as funções ‘normais’ do nosso corpo“, explicou, por seu turno, Glenn Patrick Doyle, psicólogo especializado em situações de trauma. “Os processos corporais que nos mantêm focados e que nos regulam num dia normal são suspensos pela duração do contexto de stress, e substituídos por processos cujo objetivo é ajudar-nos a superar a experiência traumática.”