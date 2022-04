Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No mais recente discurso, Volodymyr Zelensky garante que as tropas russas estão a preparar “uma operação ofensiva no leste” do país, a qual deverá “começar num futuro próximo”.

As forças inimigas, diz, “querem literalmente acabar com e destruir Donbass”: “Assim como as tropas russas estão a destruir Mariupol, elas querem acabar com outras cidades e comunidades nas regiões de Donetsk e Luhansk.”

Ao 53.º dia de guerra o presidente ucraniano garante que “está a fazer de tudo para garantir a defesa” e critica os problemas existentes ao nível do armamento. “Estamos em contacto constante com os parceiros. Estamos gratos a quem realmente ajuda com tudo o que pode. Mas aqueles que têm as armas e as munições de que precisamos e atrasam o fornecimento devem saber que o destino desta batalha também depende deles. O destino das pessoas que podem ser salvas”, afirmou o presidente ucraniano na sua intervenção do final do dia.

Cada atraso nas armas, cada atraso político é uma permissão para a Rússia tirar a vida dos ucranianos.”

Nos últimos quatro dias morreram 18 pessoas e 106 ficaram feridas na sequência dos bombardeamentos russos em Kharkiv, com o presidente ucraniano a falar em “terror deliberado”.

Zelensky diz que nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia estão a ser construídas câmaras de tortura e que as tropas russas estão a sequestrar representantes de autoridades locais (ou pessoas com visibilidade local) e a chantagear professores. “A ajuda humanitária é bloqueada e roubada. Eles criam fome.”

Para o presidente ucraniano, os ocupantes querem seguir o exemplo da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia.

Zelensky voltou ainda a pedir mais sanções como resposta à invasão russa que já dura há mais de 50 dias: “Tudo isto exige maior velocidade dos países ocidentais na preparação de um novo e poderoso pacote de sanções”.