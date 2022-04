Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde o final de março sob lockdown total ou com fortes restrições de circulação, a cidade chinesa de Xangai registou este domingo as primeiras três mortes da atual vaga de Covid-19, que desde 1 de março e até esta segunda-feira contabilizou 372 mil casos.

As vítimas mortais, três idosos, entre os 89 e os 91 anos, não estavam vacinadas contra a doença e tinham, para além disso, doenças prévias diagnosticadas, diz a CNN Portugal, acrescentando que esta segunda-feira vai começar novo processo de testagem massiva na cidade, de 25 milhões de habitantes.

Com grande parte da população há mais de duas semanas fechada em casa, sem poder sair sequer para comprar bens essenciais e medicamentos, e com outra parte, os trabalhadores dos setores considerados essenciais, como saúde, banca, bolsa de valores, portos e indústria, a dormir nos locais de trabalho, o sentimento de revolta tem crescido na cidade, não apenas nas redes sociais, mas também nas varandas, a partir das quais os cidadãos enclausurados têm feito ouvir o seu desagrado ao final de cada dia, e nas ruas, onde já foram registados confrontos com a polícia.

A política “Covid Zero”, que foi decretada pelo governo de Xi Jinping e que determina que todos os casos positivos tenham de ser imediatamente isolados em centros de quarentena, está a ser contestada por cada vez mais pessoas, que reclamam não apenas da falta de condições destes centros — onde, de acordo com o Wall Street Journal, não existem chuveiros e as luzes estão acesas 24 horas por dia —, mas também dos atropelos cometidos em nome dessa necessidade de isolamento.

Para além de estarem a ser separadas famílias, e retiradas crianças infetadas aos pais, há relatos de extermínio de cães e outros animais de companhia, quando os donos testam positivo e são levados para os centros de quarentena que continuam a surgir na cidade — este fim de semana, conta a CNN Portugal, foi inaugurado um novo, com capacidade para albergar 50 mil pessoas.

Ainda assim, com o número de novos casos diários a cair 10% este domingo, para 22.248, depois de no sábado ter sido registado novo recorde de infeções, as autoridades locais acreditam que o pico da atual vaga já foi transposto e que o objetivo de travar a propagação da Covid fora das áreas de quarentena até esta quarta-feira, dia 20 de abril, pode mesmo ser tangível. A partir desse momento, os habitantes da cidade, uma das 44 na China atualmente sob fortes medidas de restrição e em lockdown, poderão começar a voltar à normalidade.