O aviso é claro e para socialista (e Governo) ouvir: em tempos de crise, é preciso “agir no curto prazo” e “adequar ou rever políticas e meios”, sempre que seja necessário. É esse o alerta que o presidente do PS, Carlos César, vem deixar numa altura em que os impactos da guerra na Ucrânia se fazem sentir e o Governo admite poder ter de rever os planos que constam de um Orçamento do Estado acabado de entregar.

Em dia de aniversário (o 49º) do PS, a mensagem gravada pelo presidente do partido é de celebração, mas não esquece os “tempos que não são fáceis” para governos e “ainda menos” para pessoas, famílias e empresas (para as quais esta fase pode até ser “muito penosa”).

Daí o aviso: “É nesse reconhecimento que importa agir no curto prazo, adequando ou revendo políticas e meios, onde e quando necessário”. Isto sem deixar de pensar “nos objetivos mais continuados a que nos comprometemos, sejam os resultantes da emergência climática ou da transição digital, sejam os da eficiência da administração e dos serviços públicos ou da qualificação dos recursos humanos e empresariais em geral”.

A mensagem de César chega em pleno processo orçamental, depois de Fernando Medina ter entregado o seu primeiro Orçamento (ainda preparado em boa parte pela equipa anterior das Finanças) e ter ouvido críticas de partidos que consideram este um Orçamento de “austeridade”, dada a promessa de continuar a manter “contas certas” e défice bastante abaixo das metas europeias (ainda suspensas) mesmo numa altura em que se já se confirma um aumento considerável da inflação.

Questões que deverão, de resto, ser levantadas mais uma vez esta semana, quando o Programa de Estabilidade for levado ao Parlamento e voltarem a ser discutidos esses dados. Para já, o Governo insiste que o fenómeno do aumento da inflação será apenas um problema temporário e conjuntural, mas, assumindo que vai inevitavelmente prejudicar o poder de compra da população, dedicou 1.200 milhões de euros no Orçamento para apoios como forma de atenuar os impactos da guerra. Medina já afastou a hipótese de entregar um Orçamento retificativo, mas logo na apresentação admitiu que Marcelo Rebelo de Sousa teve razão ao dizer que será “inevitável” mexer no documento.

Deixados os avisos que vão no mesmo sentido, César recuperou a expressão com que tinha aberto o último congresso socialista — “o PS não é um partido de ocasião” — para definir o PS, agora sem estar dependente de parceiros para governar, como “um vasto espaço de pluralidade”, a esquerda “empenhada na construção de um espaço institucional europeu, ativo, solidário e democrático” e a esquerda “persistente, que contraria as narrativas da inevitabilidade das desigualdades”.

Recordando a intervenção do PS na história da democracia portuguesa, da descolonização à integração europeia, César faz ainda referência à superação de “crises gravíssimas” para falar da atualidade: “Como a que estamos agora a viver na sequência da pandemia e com a guerra na Europa movida pela Rússia“.

A mensagem de aniversário do PS assinala assim o dia, embora a sessão oficial de comemoração, onde António Costa falará, fique para quarta-feira, em Lisboa. O adiamento deve-se ao luto nacional decretado pela morte de Eunice Muñoz para esta terça-feira.