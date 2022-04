Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Arrancou na sexta-feira o Coachella, o festival de música californiano que se estende ao longo de dois fins-de-semana, após dois anos cancelado devido à pandemia de Covid-19.

Regressou em peso a Indio e com momentos marcantes, desde as coreografias arrebatadoras de Pabllo Vittar, que fez história ao tornar-se na primeira drag queen a lá atuar, à mensagem de emancipação feminina de Billie Eilish: “Quero que nos mexamos sem querer saber de nada nem pensar em nada. Sermos apenas livres nos nossos corpos“, pediu à audiência. E sem esquecer Harry Styles, que disse que “os homens são lixo”.

Entre música de vários géneros e uma multidão a perder de vista, o festival é igualmente conhecido pela exibição de looks inspirados no estilo hippie: há biquínis, chapéus e botas de cowboy, padrões florais, glitter, cabelos coloridos e uma lista sem fim de imprevisibilidade. No sítio onde os homens desfilam de camisa aberta, o dress code fez recordar o cenário pré-pandémico, já que as regras sanitárias ditaram que as máscaras não fariam parte dos conjuntos.

Além das atuações em palco, há inúmeros eventos independentes à volta de um acontecimento que atrai dezenas de celebridades. De rostos portugueses, a modelo Sara Sampaio marcou presença.