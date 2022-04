Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bradley Wiggins é um ícone do desporto britânico. Vencedor do Tour em 2012, dono de sete medalhas olímpicas entre cinco de ouro e duas de bronze, Sir desde 2013, o ciclista é um nome incontornável em Inglaterra em particular e no Reino Unido no geral, tornando-se exemplo para as gerações mais novas e um orgulho para os mais velhos. Agora, mais de cinco anos depois de terminar a carreira, Wiggins decidiu abrir a porta do lado mais negro de uma vida que sempre resguardou e protegeu.

Em entrevista à Men’s Health britânica, o ciclista revelou que foi assediado sexualmente por um treinador quando ainda era adolescente — mas nunca contou a ninguém. “Fui assediado por um treinador quando era mais novo, devia ter uns 13 anos. Nunca o aceitei por completo. Claro que tudo isso teve impacto quando me tornei adulto. Mas enterrei tudo”, contou Bradley Wiggins, acrescentando que nunca denunciou o episódio por receio de represálias. “O meu padrasto era violento comigo, costumava chamar-me maricas por usar licra. Não podia contar-lhe. Eu era tão solitário… Só queria sair daquele ambiente, tornei-me muito insular. Era um adolescente algo estranho, de várias formas, e acho que andar de bicicleta foi o que me afastou da adversidade”, afirmou o atleta, que tem agora 41 anos.

Mais à frente, Wiggins também aborda a relação conturbada com o pai, o também ciclista Gary Wiggins, que abandonou a família quando Bradley ainda era uma criança e que acabou por morrer em 2008 na sequência de uma rixa. “Queria fugir da minha vida por causa do meu pai, claro. Fiquei sem respostas depois de ele ter sido assassinado. Deixou-nos quando eu era muito pequeno, por isso, só o conheci mesmo quando já tinha 18 anos. Reconstruímos um pouco da nossa relação mas depois não falámos nos dois anos antes de ele morrer”, confessou o britânico.

“Ele era o meu herói. Queria a aprovação dele. Era um bom ciclista — poderia ter sido muito bom — mas foi um talento desperdiçado. Era alcoólico, maníaco-depressivo, violento. Consumia muitas anfetaminas, muitas drogas, na altura”, completou Bradley Wiggins. Numa outra resposta, o ciclista também recorda o ano de 2012, quando ganhou o Tour e foi novamente campeão olímpico em Londres, para explicar que teve dificuldades para reagir a todo o sucesso e aclamação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A vida não voltou a ser a mesma. Foi atirado para aquela fama e para aquela adoração que apareceu com o sucesso… Sou introvertido, uma pessoa resguardada. Não sabia quem era, por isso, adotei uma espécie de véu. Um véu de rockstar. Não era realmente eu… Foi, provavelmente, o período mais infeliz da minha vida. Tudo o que fiz foi para ganhar para as outras pessoas”, disse Wiggins.

Atualmente, o antigo atleta reconhece que sempre tentou colocar a saúde mental e a saúde física “lado a lado” ao longo da carreira e que, hoje em dia e já sem estar a competir, continua a manter algumas estratégias. “Tenho de ter uma rotina. Treinar todos os dias é importante. Não beber demasiado… Como tenho tendência para ter depressões, se não cuidar de mim tudo isto acaba por se manifestar de uma forma maníaca. Sempre pensei na depressão como uma sala escura. Tento ser divertido e acabo a ser chocante e controverso”, terminou.