Um homem morreu esta terça-feira na sequência de um acidente com um trator, que ocorreu no concelho de Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o acidente ocorreu pelas 14h21, na povoação de Costa de Rios Frios, União de Freguesias de Antuzede e Vil de Matos, concelho de Coimbra.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da GNR de Coimbra informou que o acidente ocorreu quando o homem estava a trabalhar na lavoura, num terreno particular.

“O trator capotou, tendo provocado a morte ao senhor, com 70 anos”, referiu.