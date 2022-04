Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

“A verdade é a única coisa que me interessa”, afirmou, esta terça-feira, Johnny Depp em tribunal, no quinto dia do julgamento que coloca frente a frente o ator de Piratas das Caraíbas e a ex-mulher Amber Heard.

“As mentiras não vão levar-te a lado nenhum, mas as mentiras constroem-se em cima de mentiras que se constroem em cima de mais mentiras”, continuou. “Eu sou obcecado com a verdade e hoje é a primeira oportunidade que tenho de falar sobre este caso na sua totalidade“, afirmou, segundo a Marca.

Em 2019, o ator, de 58 anos, processou Amber Heard e exigiu 50 milhões de dólares (46,337 500 euros) por difamação. A decisão era uma reação a um artigo de opinião da mesma no Washington Post, um ano antes, no qual Amber sugeria que tinha sido vítima de violência doméstica e de abusos por parte de Depp durante a sua relação.

Em 2020, chegou o contra-ataque: a atriz avançou, também ela, com um contra processo contra Depp (pedidndo 100 milhões de dólares — 92,669 000 euros) no qual alegava que o ex-marido e os seus advogados teriam proferido falsas acusações numa campanha para a atacar mas também destruir a sua carreira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há cerca de seis anos, a Sra. Heard protagonizou alguns atos criminosos perturbantes e hediondos contra mim que não foram baseados em qualquer tipo de verdade”, assegurou esta terça-feira o ator. “Foi um choque completo o caminho que foi tomado. Não era preciso ter ido por aí uma vez que nada desse género aconteceu.”

“Ao longo da relação, houve discussões e coisas dessa natureza, mas nunca atingi o ponto de agredir a Sra. Heard sob qualquer forma, tal como nunca agredi nenhuma mulher na minha vida.”

O casal começou o seu relacionamento em 2011, durante a gravação do filme “Diário a Rum”, e casou-se em 2015, em Los Angeles. Quinze meses depois da cerimónia, a atriz apresentou um pedido de divórcio, sob o pretexto de “diferenças irreconciliáveis”, conta o Daily Mail.